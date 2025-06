So ging Giovanni Zarrella mit Rückschlägen in Karriere um

Giovanni Zarrella (47) hat offen über die Herausforderungen seiner Karriere gesprochen. Der Sänger und Entertainer, der heute mit seiner Sendung Die Giovanni Zarrella Show große Erfolge feiert, erinnert sich im Interview mit Apotheken Umschau an die schwierige Zeit nach der Auflösung seiner Band Bro'Sis im Jahr 2006. Damals habe er versucht, solo als Musiker durchzustarten, doch die Erfolge blieben zunächst aus. "In dieser Zeit fiel es mir schwer, zufrieden zu sein", gesteht Giovanni und betont, wie sehr er damals an sich gezweifelt habe.

Es sei hart gewesen, seiner Karriere in dieser Zeit beim Abfallen zugucken zu müssen. "Plötzlich brechen TV-Formate weg, in denen du eigentlich ein gern gesehener Gast warst. Und du darfst nicht mehr auf die roten Teppiche, weil du einfach nicht mehr angesagt bist", schildert Giovanni. Der Mann von Jana Ina Zarrella (48) habe unter starken Selbstzweifeln gelitten. Dennoch habe ihn diese Erfahrung zu dem Mann gemacht, der er heute ist. "Ich lasse mich heute nicht mehr runterziehen. Ich habe gelernt, dass man den ganzen Weg gehen muss, auch wenn er mal 15 Jahre dauert", betont der 47-Jährige.

Nach dem Bro'Sis-Ende im Jahr 2006 hängte Giovanni die Musik nie ganz an den Nagel. Nach verschiedenen Songs und Projekten, die ihm mäßigen Erfolg eingebracht hatten, schaffte er es 2019 mit seinem Album "La vita è bella" in den Charts nach ganz oben. Sein nächstes Projekt, das Studioalbum "Ciao!" aus 2021, brachte Giovanni sogar eine Goldene Schallplatte ein. Im Herbst 2021 startete schließlich auch "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF, die bis heute als großer Erfolg gilt und in regelmäßigen Abständen ausgestrahlt wird.

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

