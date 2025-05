Ehrliche Worte: Giovanni Zarrella plagt eine ständige Angst

Giovanni Zarrella (47) spricht in der Talkshow "3 nach 9" überraschend offen über seine innersten Ängste. Der Moderator und Musiker, der heute mit der Giovanni Zarrella Show erfolgreich im deutschen Fernsehen ist, gibt in der Sendung zu, dass ihn immer wieder Selbstzweifel plagen würden – auch nach den großen Erfolgen, die er zuletzt feierte. Im Gespräch mit den Gastgebern lässt Giovanni tief blicken und erinnert sich besonders an eine schmerzhafte Erfahrung im Jahr 2006, als bei einer Autogrammstunde nach dem abrupten Band-Aus von Bro'Sis gerade einmal drei Fans erschienen seien. Der Sänger berichtet, wie solche Rückschläge ihn noch heute verfolgen: "Diese Angst, dass niemand kommt, ist etwas, das mich immer wieder verfolgt", verrät er.

Auch die schwierigen Jahre nach dem Karriereknick durch das plötzliche Ende von Bro'Sis thematisiert Giovanni bei "3 nach 9". Besonders schwer sei es für ihn gewesen, seinen Selbstwert zu behalten, als das Musikbusiness von heute auf morgen nicht mehr wie gewohnt gelaufen sei. "Ich wusste selbst nicht, wer ich war", gesteht er offen. Seine größte Sorge sei in dieser Zeit gewesen, seiner Frau Jana Ina (48) nicht genug Sicherheit bieten zu können. Doch die Brasilianerin habe ihrem Mann in diesen herausfordernden Phasen stets zur Seite gestanden und ihm geholfen, neue Kraft und Zuversicht zu schöpfen. "Sie hat mich geliebt, als ich mich selbst nicht mochte", sagt Giovanni und betont, wie sehr er der Unterstützung seiner Familie zu verdanken habe, dass er heute wieder ganz oben stehe.

Privat gelten Giovanni und seine Frau Jana Ina schon lange als echtes Traumpaar der deutschen Promiwelt. Die beiden lernten sich 2005 kennen und feierten bereits zahlreiche gemeinsame Auftritte auf roten Teppichen. Für viele Fans wirken sie wie das Inbild einer harmonischen Ehe, geprägt von Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung. Auch in Interviews schwärmt Giovanni immer wieder von seiner Frau und ihrem unerschütterlichen Rückhalt. Jana Ina, die TV-Moderatorin und Unternehmerin ist, lässt ihren Mann immer wieder spüren, dass Heim und Familie ein sicherer Hafen sind – auch dann, wenn draußen Sturm herrscht. "Ohne meine Frau und meine Familie wäre ich heute nicht da, wo ich bin", bekennt der Musiker in der Talkshow und zeigt, wie viel ihm das Zwischenmenschliche im hektischen Showbusiness bedeutet.

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella im Dezember 2021

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, Februar 2024

