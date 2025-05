Das lernte Giovanni Zarrella in der Pizzeria seiner Eltern

Giovanni Zarrella (47) wuchs mit seinen Eltern Clementina und Bruno Zarrella in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg auf. Doch schon früh rief das Rampenlicht nach dem heutigen TV-Star. Die nötigen Fähigkeiten dafür lernte er an einem besonderen Ort. "Dieses Gastgebersein, das habe ich bei keinem Moderationscoach gelernt, sondern in der Pizzeria bei meinen Eltern. Das war die beste Schule für mich", sagt der Die Giovanni Zarrella Show-Host in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY. Schon zu Schulzeiten half der Sänger in der Gastronomie aus.

Den Einsatz in der Pizzeria zeigte Giovanni allerdings nicht nur aus Liebe zu seinen Eltern. Im PLAYBOY erinnert er sich: "Ich habe jeden Euro, den ich in unserer Pizzeria verdient habe, in die Musik gesteckt. Ich habe mich sehr viel ausprobiert. Alleine als Sänger, zusammen mit einem Rapper, einmal mit drei Tänzern dazu, mit einer Backgroundsängerin." Um Erfahrung zu sammeln, habe er bei jedem Fest in seiner Region auf der Bühne gestanden.

Bevor Giovanni als Musiker durchstartete, hatte er die Ambition, Profifußballer zu werden und spielte erst in der Jugend der AS Rom und dann beim VfB Stuttgart. In seine Fußstapfen tritt nun sein Sohn Gabriel (16). Der Promi-Spross unterschrieb im Juni 2024 einen Profivertrag bei dem schwäbischen Klub. Zu Gast in Tommi Schmitts (36) Podcast "Copa TS" schwärmte sein Papa vor wenigen Monaten: "Die ganze Liebe am Fußball, die wir haben in dieser Zarrella-Familie plus Talent, haben wir alle an den Jungen übergeben und er liebt diesen Sport."

Getty Images Stefano, Bruno und Giovanni Zarrella im August 2022 in Köln

Instagram / gabrielzrr Gabriel Zarrella, Fußballspieler

