Auch Giovanni Zarrella ehrt verstorbene Margot Friedländer

Giovanni Zarrella (47) hat sich emotional von der kürzlich verstorbenen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer (✝103) verabschiedet. In seiner Instagram-Story teilte der Sänger ein Bild, das ihn bei einem Auftritt vor Margot zeigt – genau jener Moment, an den sie sich so gern zurückerinnert hatte. Giovanni zitierte sie mit den Worten: "Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal so ausgelassen getanzt habe – vielen Dank dafür!" In seinem Kommentar dazu würdigte er sie: "Du hast mein Herz berührt – mit deiner beruhigenden Art und so starken Seele, mit deinem unermüdlichen Einsatz für Toleranz und Menschlichkeit. Du warst ein Vorbild und wirst es immer sein. Wir werden dich nicht vergessen. Wir werden deine Botschaft weiter teilen. Ruhe in Frieden, Giovanni."

Auch Julian Stoeckel (38) gedachte Margot und teilte seinen Schmerz mit der Öffentlichkeit. Der Reality-TV-Star veröffentlichte auf Instagram mehrere gemeinsame Fotos und sprach voller Wertschätzung über Margots Lebenswerk. "Danke für diese sensationelle Arbeit, ihren Tatendrang und ihren Glauben an eine friedliche Welt. Wir haben alle dasselbe Blut", schrieb Julian. In den sozialen Medien bekam er viel Zuspruch. Nicht nur bekannte Persönlichkeiten wie Matthias Mangiapane (41) und Oliver Pocher (47) zeigten ihre Anteilnahme, auch viele Fans erinnerten in Kommentaren an Margots besondere Ausstrahlung und ihr Engagement.

Die Berliner Ehrenbürgerin hatte sich immer wieder gegen das Vergessen gestellt und begeisterte ihr Umfeld mit Humor und Lebensfreude – auch auf Events wie der legendären Berlinale-Party "Place to B". Hier zeigte sie sich kurz vor ihrem Tod fröhlich auf dem roten Teppich und verriet gegenüber Bild: "Seit vielen Jahren bin ich bei der Eröffnungsgala der Berlinale eingeladen, und nun das erste Mal bei 'Place to B' – ich bin sehr gespannt und freue mich, einige Freunde zu treffen." Margots dramatische Geschichte wurde zudem in Form eines Dokumentarfilms festgehalten und verbreitet. Bis ins hohe Alter erhielt sie zahlreiche Preise und viel Anerkennung in der Öffentlichkeit.

Getty Images Verona Pooth, Giovanni Zarrella, Dagmar Wöhrl, Margot Friedländer, Evelyn Burdecki und Ina Aogo

Instagram / julianfmstoeckel Julian F.M. Stoeckel, Realitystar, und Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende