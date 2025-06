Schock für Fans: Giovanni Zarrellas Tourauftakt ist abgesagt

Giovanni Zarrella (47) musste nun seinen für den 6. Juni geplanten Tourauftakt in Greifswald kurzfristig absagen. Wie der Veranstalter Roxx Events mitteilte, wurden für das Open-Air-Konzert am Forum am Museumshafen zu wenige Tickets verkauft – eine Durchführung sei aus wirtschaftlicher Sicht nicht vertretbar gewesen. Auch ein weiteres Konzert, das am Folgetag stattfinden sollte, wurde aus demselben Grund gestrichen. Für die enttäuschten Fans gibt es offenbar keine Nachholtermine, da die Veranstaltungen ersatzlos abgesagt wurden.

Das Open-Air-Konzert in Greifswald sollte laut Bunte eigentlich den Auftakt der Konzertreihe "Eine italienische Sommernacht" von Giovanni Zarrella bilden. Nun beginnt die Tour am 10. Juni in Wolfhagen. Laut Veranstalter sei die Konzeption der beiden Veranstaltungstage in Greifswald mit so hohen Kosten verbunden gewesen, dass sich eine Umsetzung bei dem geringen Ticketverkauf wirtschaftlich nicht realisieren ließ. "Es ist leider nicht mehr sinnvoll, die Veranstaltungen wie geplant umzusetzen", erklärte Roxx Events auf Facebook.

Für Giovanni Zarrella dürfte die Absage besonders schmerzhaft sein. In der Vergangenheit sprach er offen über seine Angst vor leeren Rängen. In der Talkshow "3 nach 9" verriet er, dass ihn diese Sorge trotz aller Erfolge nicht loslasse. Der Moderator, der heute vor allem durch seine TV-Shows im ZDF bekannt ist, hat jedoch mehrfach gezeigt, dass er sich auch von Rückschlägen nicht aufhalten lässt. Die Absage in Greifswald ist daher sicher ein Rückschlag – aber kein Grund für einen Tour-Stopp. Fans blicken gespannt auf die kommenden Termine.

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

Anzeige Anzeige