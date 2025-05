Giovanni Zarrella sicher: Er verdankt Jana Ina seinen Erfolg

Giovanni Zarrella (47) hat seiner Frau Jana Ina Zarrella (48) einen besonderen Platz in seinem Leben eingeräumt und erklärt, dass sie der wichtigste Grund für seinen heutigen Erfolg ist. Im Gespräch mit Deutsche Presse-Agentur sprach der Musiker offen darüber, wie sehr seine Liebste ihn motiviert hat, stets weiterzumachen und Verantwortung zu übernehmen. "Meine Frau kam in mein Leben und war direkt meine größte Motivation, weiterzumachen. Ich wollte ihr Sicherheit geben können und ein Rückhalt sein", betonte Giovanni. Besonders in beruflich herausfordernden Zeiten habe er sich, so schildert er, nicht hängen lassen dürfen. Die Moderatorin habe ihm immer den Rücken gestärkt und er habe einfach gewollt, dass sie stolz auf ihn ist: "Ich würde sagen, dass sie den Löwenanteil an meinem heutigen Erfolg hat."

Die brasilianische Moderatorin war nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in turbulenten Phasen immer an Giovannis Seite. Nach dem Ende der Casting-Band Bro’Sis, mit der er erste Erfolge feierte, folgten harte Jahre, in denen er sich beruflich neu orientieren musste. Doch mit Unterstützung seiner Familie und vor allem durch die Energie und Zuversicht von Jana Ina schaffte der Sänger es zurück ins Rampenlicht. Heute moderiert der zweifache Vater seine eigene Show im TV und veröffentlichte zuletzt sein mittlerweile viertes Soloalbum mit dem Titel "Universo".

Wie stark Giovannis Gefühle für Jana Ina sind, betonte er bereits kürzlich im Interview mit Bunte. "Ich habe meine Frau nie mehr geliebt als jetzt. Unsere Liebe wächst Jahr für Jahr. Und deshalb liebe ich sie heute noch viel mehr als am Tag unserer Hochzeit", schwärmte der Entertainer und machte damit deutlich, wie stark die Verbindung zu seiner Frau über die Jahre geworden ist. Die brasilianische Moderatorin war für Giovanni immer ein Fels in der Brandung – ihre Stärke und Unterstützung vertieften die Beziehung offenbar noch weiter.

AEDT / ActionPress Jana Ina und Giovanni Zarrella, 2024

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, Februar 2024

