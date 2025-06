Mit diesen Stars geht "Giovanni Zarrella Show" in neue Runde

Giovanni Zarrella (47) kehrt im Spätsommer mit seiner beliebten Samstagabendshow ins ZDF-Programm zurück und hat für seine Fans bereits ein echtes Highlight in petto. Die nächste Ausgabe der Die Giovanni Zarrella Show wird am 19. August 2025 in der legendären Dortmunder Westfalenhalle aufgezeichnet und am 20. September ab 20:15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt. Auf der Bühne wird die Zuschauer ein mit Stars gespicktes Line-up erwarten, darunter Legenden wie Howard Carpendale (79) sowie weitere Größen wie Kerstin Ott (43), Ben Zucker (41), Nik P. (63), Gregor Meyle (46) und Sasha (53). Das geht aus einem Instagram-Beitrag hervor. Für Fans, die live dabei sein wollen, sind sogar noch Tickets für die Generalprobe am 18. August oder für die Show selbst erhältlich.

Das Konzept der Sendung, das seit 2021 für blendende Einschaltquoten sorgt, kommt in bewährter Manier zurück. Neben den musikalischen Highlights können sich die Zuschauer wieder auf mögliche spontane Duette freuen, die dem Format ein zusätzliches Flair verleihen. Die aufwendigen Produktionen und Starbesetzungen machen die Sendung zu einem der exklusivsten Unterhaltungsprogramme im deutschen Fernsehen und erfreuen sich sowohl live als auch vor den Bildschirmen großer Beliebtheit. Laut t-online lässt sich das ZDF den Zarrella-Spaß einiges kosten. Für jede Ausgabe der Show veranschlagt der Sender 1,39 Millionen Euro.

Giovanni ist längst mehr als nur Gastgeber seiner Show. Seit 2021 hat der sympathische Musiker und Moderator einen festen Platz im ZDF-Programm und begeistert seine Fans mit seinem authentischen Auftreten. Erst kürzlich konnte sich der 47-Jährige über eine dreijährige Vertragsverlängerung mit dem Sender freuen, und sogar auf einer völlig neuen Bühne wird er im Winter stehen, wenn er die ZDF-Spendengala moderiert. Als Familienmensch und Entertainer in einem schafft es Giovanni, immer wieder Herzen zu erobern und sein Publikum mit einer Mischung aus Talent und Charme zu verzaubern.

