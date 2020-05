Vor einigen Tagen machte diese traurige Nachricht die Runde: Amber-Lee Friis ist am vergangenen Montag im Alter von 23 Jahren verstorben. Das Model schaffte 2018 einen großen Meilenstein in ihrer Karriere und war bis ins Finale der Wahl zur Miss Universe New Zealand gekommen. Die Blondine hat sich jedoch kurz vor dem Höhepunkt ihrer Karriere das Leben genommen. Vor ihrem Suizid hatte sie offenbar einige Probleme zu bewältigen.

Laut Daily Mail hatte die langhaarige Beauty vor ihrem Selbstmord mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Anfang März gründete Amber-Lee mit ihrem Freund ein Online-Modelabel. Das Geschäft bereitete ihnen aber wegen der aktuellen Krisensituation enorme Probleme, weswegen sie es nicht in Gang bringen konnten. Die Kleidung sei begrenzt und sie könnten keine Massenbestellungen entgegennehmen, wie sie damals selbst noch im Netz erklärte.

Doch damit nicht genug. Die Laufstegschönheit musste einen tragischen Verlust verkraften. Kristen Olason, die für Amber-Lee wie eine zweite Mutter war, starb während der Isolation. 16 Monate lang hatte sie versucht, sich von einem Schlaganfall zu erholen, erlag im April dann aber den Folgen. Ein Teil ihres Herzen sei dadurch verloren gegangen, offenbarte Amber-Lee.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

