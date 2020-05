Jason Derulo (30) kann es einfach nicht lassen! Im vergangenen November sorgte der Musiker für wortwörtlich große Schlagzeilen: Ein von ihm auf Social Media veröffentlichtes Foto war von der Plattform verbannt worden – weil man darauf deutlich den Abdruck seines Geschlechtsteils durch die Boxershorts sehen konnte! Doch aus diesem Fauxpas scheint der "Talk Dirty"-Interpret nicht gelernt zu haben: Jason veröffentlichte nun ein Video, das ihn erneut mit XL-Beule in der Hose zeigt!

Vor wenigen Tagen erschien auf dem TikTok-Profil des US-Amerikaners ein Clip mit dem Titel "Mit großer Macht kommt auch große Verantwortung". In dem Video verwandelt sich der 30-Jährige zu dem Song "Wipe It Down" in Spiderman höchstpersönlich – inklusive Superkraft im Schlüpfer! Denn durch den dünnen blau-roten Anzug ist wieder mal deutlich der Abdruck seines Gemächts zu erkennen.

Die Fans des Musicaldarstellers zeigten sich von diesem Anblick amüsiert: "Das ist wirklich eine große Verantwortung!", scherzte ein Follower in den Kommentaren auf Instagram, wo Jason den Beitrag ebenfalls teilte. Ein anderer schrieb: "Du hast aus Versehen eine Banane in deiner Hose vergessen." Was sagt ihr zu dem Clip? Stimmt unten ab.

Instagram / jasonderulo Jason Derulo im Spiderman-Kostüm

Instagram / jasonderulo Jason Derulo im April 2020

Steven Ferdman/Getty Images Jason Derulo bei der "Cats"-Weltpremiere in New York



