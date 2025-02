Wird es ernst? Jason Derulo turtelt wieder mit Hanna Weig

Jason Derulo (35) und Hanna Weig (29) verbrachten schon einige Abende miteinander. Nun wurden der "Talk Dirty"-Interpret und die Beauty schon wieder bei einer ausgelassenen Partynacht gesichtet. Ein Foto, das Bild vorliegt, zeigt das vermeintliche Pärchen in einem Restaurant in Dubai. Die zwei Stars sitzen auf dem Schnappschuss eng nebeneinander und der Musiker hat ein breites Lächeln auf den Lippen. "Sie wirkten wie ein ganz normales Paar, das einfach einen schönen Abend mit Freunden verbringt", plauderte ein Augenzeuge gegenüber dem Blatt aus.

Seit Monaten kursieren Spekulationen, dass der Sänger und die Ex-Partnerin von Jörn Schlönvoigt (38) mehr als nur gute Freunde seien. Bislang sind sie Fragen zu diesem Thema aus dem Weg gegangen, doch im Gespräch mit Gala machte Hanna verdächtige Andeutungen, als sie erklärte: "Ich möchte nicht viel dazu sagen, ich sage immer: Was Schönes soll man geheim halten [...], deswegen lassen wir das eher privat."

Der US-Amerikaner hält sich mit Informationen zu seinem Liebesleben ebenfalls bedeckt. Nach drei Jahren trennte er sich im September 2014 von Jordin Sparks (35). Danach war er in einer Beziehung mit der YouTuberin Jena Frumes (31), mit der er auch einen gemeinsamen Sohn hat. Doch der Hip-Hop-Star hat seine Familienplanung noch nicht abgeschlossen. "Ich will weitere Kinder! [...] Ich habe das Gefühl, dass ich so viel zu bieten habe. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch, weil ich viel durchgemacht habe", verriet er vor wenigen Monaten gegenüber Us Weekly.

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

Instagram / jasonderulo Sänger Jason Derulo mit seinem Sohn Jason King

