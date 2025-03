Neuer Look: Model Hanna Weig hat jetzt feuerrote Haare

Model Hanna Weig (29) hat sich einem echten Typwandel unterzogen und ihre markante braune Mähne in ein strahlendes Rot getaucht. Auf Instagram präsentierte Hanna stolz ihren neuen Look und kombinierte die auffällige Haarfarbe mit einem weißen Bikini und passenden roten Lippen. Seit Anfang des Jahres ist die hübsche Oberpfälzerin offiziell geschieden – ihre Ehe mit GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (38) ist Geschichte. Offenbar hat sie beschlossen, das neue Kapitel in ihrem Leben mit einem auffälligen Statement zu feiern.

Doch der neue Look ist nicht das Einzige, das Hannas Fans beschäftigt. Seit Monaten wird spekuliert, ob zwischen ihr und Popstar Jason Derulo (35) mehr läuft, als sie öffentlich zugeben. Im Sommer wurden die beiden erstmals gemeinsam auf Ibiza gesichtet, zuletzt zeigte man sich vertraut bei einem Event in Dubai. Obwohl Jason seiner vermeintlichen Herzensdame nicht auf Instagram folgt, sprechen Bilder der beiden eine deutliche Sprache. Offizielle Statements zu ihrer Beziehung gibt es aber bislang nicht.

Nach der Trennung von Jörn, mit dem Hanna eine Tochter hat, scheint die 29-Jährige neuen Schwung in ihr Leben bringen zu wollen – sowohl optisch als auch emotional. Mit Jason, der selbst als Weltstar für Hits wie "Want To Want Me" bekannt ist, würde sie ein echtes Glamourpärchen abgeben. Ob der rote Schopf nun ein Liebesbeweis oder nur ein Modestatement ist, bleibt vorerst offen. Fakt ist: Hanna hat einen neuen Lebensabschnitt eingeläutet – selbstbewusst und mit viel Stil.

Anzeige Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Hanna und Jörn Schlönvoigt mit Töchterchen Delia, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige