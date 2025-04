Jason Derulo äußert sich zu Liebesgerüchten um Hanna Weig

Jason Derulo (35) und Hanna Weig (29) sorgen derzeit für reichlich Gesprächsstoff rund um ihren Beziehungsstatus. Beim Founders Summit in Mainz-Kastel stand der US-Sänger am Samstagabend auf der Bühne und wurde von RTL auf seine mögliche deutsche Freundin angesprochen – konkret auf Hanna, die als Influencerin bekannt ist. Jason konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen und stellte im Interview klar: "Ich habe keine deutsche Freundin – noch nicht."

Seit Monaten verdichten sich die Hinweise darauf, dass zwischen Jason Derulo und der Ex-Frau von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (38) mehr laufen könnte als nur eine oberflächliche Bekanntschaft. Im Interview mit RTL beim "Mon Chéri Barbara Tag" in München blieb Hanna jedoch zurückhaltend. Sie erklärte: "Die Gerüchteküche brodelt ja schon seit Längerem, aber wir wollen das eher im Privaten halten, was auch immer ganz gut ist für so was, dass man einfach nicht alles direkt ausbreitet, sondern eher privat lässt." Über Jason Derulo selbst fand sie nur lobende Worte: "Wundervoller Mensch, toller Mensch, sympathischer Mensch. Richtig lustig. Man kann nur Positives sagen."

Hanna Weig ist seit ihrer Trennung von Jörn Schlönvoigt offiziell Single und widmet sich liebevoll ihrem gemeinsamen Kind. Besonders schätzt sie es, ihr Privatleben nicht in der Öffentlichkeit auszubreiten, was sie regelmäßig in Interviews betont. Jason Derulo hingegen ist für seine lebensfrohe Art und seine Offenheit gegenüber seinen Fans bekannt, lässt Liebesgerüchte jedoch gerne charmant unbeantwortet. Beide scheinen Vertraulichkeit und gegenseitigen Respekt im Privatleben zu schätzen – und betonen immer wieder, wie wichtig ihnen ein freundschaftliches und wertschätzendes Miteinander ist.

Getty Images Jason Derulo, April 2024

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

