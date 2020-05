Bei der Let's Dance-Profi-Challenge kommt es heute Abend zu einer echten Erstaufführung! Eine Woche nach dem großen Finale der Sendung müssen nun die Profi-Tänzer noch einmal ran und ihr Können beweisen. Auch Kathrin Menzinger (31) und Vadim Garbuzov (33) wollen sich dort den Sieg holen – und ihre Performance dürfte ein echter Gänsehautmoment werden: Die beiden zeigen eine bis dato noch nie aufgeführte Kür!

Das verkündete Kathrin nun via Instagram: "Unsere neue Kür 'Believe In Yourself - Never Give Up' feiert morgen Premiere! Wir hatten nur vier Tage lang Zeit, um etwas zu zaubern, was unseren Ansprüchen selbst gerecht wird!" Damit seien beide ein Risiko eingegangen, hätten jedoch auch Neues gelernt. "Wir hoffen, dass wir mit unserem Tanz inspirieren werden... Nämlich, an euch selbst zu glauben und niemals aufzugeben. Denn unsere Träume sind es so was von wert!", erklärte die Blondine weiter und lobte Vadim anschließend noch für sein Können: "Du bist mehr als nur ein Tanzpartner für mich. Du bist Familie. Diese vier Tage haben mir bewiesen, dass wir zusammen das Unmögliche möglich machen können!"

Neben Vadim und Kathrin werden noch acht weitere "Let's Dance"-Profi-Paare an den Start gehen: Unter anderem sind Christina Luft (30), Erich Klann (33) und Marta Arndt (30) mit dabei – und alle wollen in die Sieger-Fußstapfen von Ekaterina Leonova (33) und Massimo Sinató (39) treten.

Anzeige

Instagram / kathrin_menzinger Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger

Anzeige

TVNOW / Gregorowius Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance – die große Profi-Challenge"

Anzeige

Instagram / erichklann Die Profis bei der "Let's Dance"-Tour



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de