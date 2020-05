Die Fans von Let's Dance können sich auf eine weitere Folge freuen. Am vergangenen Freitag fand das große Finale und die somit letzte Sendung der diesjährigen Staffel statt. Lili Paul-Roncalli (22) konnte mit Profitänzer Massimo Sinató (39) das letzte Duell für sich entscheiden und den begehrten Titel "Dancing-Star 2020" ergattern. Für die Promis ist das Tanzabenteuer zwar jetzt vorbei, doch nicht für die gelernten Tänzer: Sie treten noch einmal in "Die große Profi-Challenge" gegeneinander an, und diese Paare sind dabei…

Am kommenden Freitag haben sie das Parkett für sich und werden ein weiteres Mal ihr Können unter Beweis stellen. Renata Lusin (32) wird mit ihrem Ehemann Valentin (33) die Herausforderung antreten sowie Isabel Edvardsson (37) mit ihrem Partner Marcus Weiss. Christina Luft (30), die noch vor Kurzem mit Luca Hänni (25) das Tanzbein geschwungen hat, wagt die Aufgabe mit Christian Polanc (42). Außerdem treten Andrzej Cibis (32) mit Victoria Kleinfelder und Evgeny Vinokurov (29) mit Nina Bezzubova an.

Kathrin Menzinger (31) zeigt gemeinsam mit Vadim Garbuzov (33), was sie auf dem Kasten hat. Marta Arndt (30) darf sich nach Martin Klempnow (46) auf Robert Beitsch (28) an ihrer Seite freuen, und Alona Uehlin (30) tanzt mit Anton Skuratov. Erich Klann (33) stellt sich zwar ohne seine Frau Oana Nechiti (32) den kritischen Stimmen der Jury, aber dafür mit Anne-Marie Kot (29).

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Profitänzer

TV NOW Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei einer "Let's Dance"-Show



