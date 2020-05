Darauf haben die Fans von Omar Ayuso schon lange gewartet! Während seine gleichnamige Rolle Omar im Netflix-Hit Élite ein Liebes-Drama mit Ander (Arón Piper, 23) hat, soll der Schauspieler auch privat glücklich vergeben sein – so spekuliert seine Community schon seit Monaten, dass der Hottie mit Influencer Alonso Diaz zusammen ist. Jetzt hat der Serien-Star die hartnäckigen Gerüchte tatsächlich bestätigt: Omar hat seine Beziehung zu Alonso offiziell gemacht!

Via Instagram veröffentlichte der 22-Jährige nun das allererste Pärchenfoto mit seinem Freund. Omar und Alonso sehen auf dem Schnappschuss sehr vertraut aus – die Turteltauben schmiegen sich mit geschlossenen Augen eng aneinander. Offenbar nahm der "Élite"-Darsteller den Geburtstag seines Freundes zum Anlass für das Liebes-Outing. In der Bildunterschrift gratuliert er Alonso nämlich zum 22. und wünscht ihm ein "glückliches Leben", das er am besten immer ganz in Omars Nähe führen soll.

Omars Fans sind natürlich ganz aus dem Häuschen, das die Katze endlich aus dem Sack ist. "Ich wusst es! Ihr seid so süß", lautet nur einer der begeisterten Kommentare unter dem Beitrag, der bereits mit zahlreichen Herzchen versehen wurde. Außerdem weißt das Posting bereits über eine halbe Million Likes auf.

Instagram / omarayuso Omar Ayuso (links) und Alonso Diaz kuscheln

Instagram / alonsojdr Alonso Diaz, Influencer

Carlos Alvarez/Getty Images Omar Ayuso, "Élite"-Darsteller



