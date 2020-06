Pietro Lombardi (27) plaudert so offen wie nie über Sarah Lombardis neuen Freund! Seit Anfang des Jahres ist die ehemalige DSDS-Finalistin mit dem Kicker Julian Büscher zusammen. Seit die beiden dies auch offiziell bestätigt haben, möchte die Sängerin ihr Glück nicht mehr für sich behalten. Immer wieder postet sie niedliche Clips und Fotos mit ihrem Liebsten. Doch wie kommt ihr Neuer bei Pietro, dem Vater ihres gemeinsamen Sohnes Alessio (4), an?

"Sind jetzt keine besten Freunde", begann Pie in seiner Instagram-Story die Frage eines Fans zu beantworten. Trotzdem scheinen die beiden ganz gut miteinander klarzukommen, wie der 27-Jährige erklärte: "Passt alles, muss ja, er lebt mit Sarah und meinem Sohn, heißt, man sollte sich versuchen gut zu verstehen." Julian sei "echt ein Lieber, wirklich".

Der "Nur ein Tanz"-Interpret scheint den neuen Mann an Sarahs Seite längst akzeptiert zu haben – und wünschte den beiden sogar alles Gute für die Zukunft: "Hoffe, das hält lange mit den zwei." Eine Ansage an Julian machte Pietro – in Bezug auf Alessio – dann aber doch noch: "Papa ist und bleibt der Boss!"

Getty Images Pietro Lombardi, Musiker

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher im April 2020

Instagram / pietrolombardi Alessio und Pietro Lombardi im März 2020



