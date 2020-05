Auf diese Premiere dürften viele Fans gewartet haben! Dass Sarah Lombardi (27) und Julian Büscher ein Paar sind, ist schon seit mehreren Monaten kein Geheimnis mehr. Seitdem zeigen sich die ehemalige DSDS-Teilnehmerin und der Fußballer immer wieder auch gemeinsam im Netz. Erst vor wenigen Tagen machte Julian seinem Schatz via Social Media sogar eine süße Liebeserklärung. Doch vielen Followern war das noch nicht genug: Sie warten schon seit Wochen auf das erste richtige Pärchenfoto von den beiden – jetzt gibt es eins!

Julian teilte in seiner Instagram-Story eine Aufnahme, auf der er Sarah ganz liebevoll mehrere Küsse auf die Wange gibt. Dazu schrieb er: "So, das war es. Ich habe meinen Platz für den Rest des Tages gefunden." Er sei stolz auf die Sängerin, fügte er in seinem Post noch hinzu. Sarah fühlte sich von den Liebkosungen offenbar geschmeichelt, sie kuschelte sich auf dem Pic an ihren Freund. Den romantischen Moment postete sie wenig später ebenfalls in ihrer Story.

Erst vor Kurzem verriet die 27-Jährige, dass sie sich vorstellen könne, ihr Liebesglück eines Tages mit einem weiteren Kind zu krönen. Sie würde sich freuen, ihrem Sohn Alessio (4), der aus der Ehe mit Pietro Lombardi (27) stammt, eine kleine Schwester zu schenken. "Für Alessio wäre es auch ganz schön, weil ein Geschwisterkind lernt ganz anders zu teilen", erklärte sie in einem RTL-Interview.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Juni 2019

Anzeige

Instagram / julbue Julian Büscher im Januar 2020

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de