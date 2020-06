Das 187-Strassenbande-Mitglied Maxwell (27) musste sich heute vor Gericht verantworten. Der Rapper, der in seinen Songs gerne mal Gras, Knarren und Co. thematisiert, war wegen Drogen- und Waffenbesitzes angeklagt. Im Amtsgericht St. Georg in seiner Heimatstadt Hamburg fällte eine Richterin nun ihr abschließendes Urteil. Demnach kommt der 27-Jährige noch einmal mit einer Geldstrafe davon. Insgesamt 20.000 Euro muss Maxwell blechen!

Zur Anklage des Musikers kam es laut der Hamburger Morgenpost, weil im Frühjahr 2018 in seiner Wohnung Marihuana, Kokain, ein Schlagring und ein illegales Klappmesser bei einer Razzia entdeckt worden waren. Damals hatte man den Hamburger verdächtigt, gewerbsmäßigen Drogenhandel zu betreiben. Über seinen Anwalt Christian Remy ließ Maxwell vor Gericht erklären, dass er zur Zeit der Razzia auf Tour gewesen sei und Bekannte bei ihm untergekommen waren. Nur ein Teil der sichergestellten Drogen hätte ihm gehört. Dies sei den Richtern zufolge nicht zu widerlegen. Die restlichen Vorwürfe gegen den 187-Star hätten sich aber im Wesentlichen bestätigt.

Die Geldstrafe muss das Rappergang-Mitglied nun in 100 Tagessätzen à 200 Euro abstottern. Die Staatsanwaltschaft hatte eine höhere Summe gefordert. Weil das Appartement zur fraglichen Zeit noch von anderen Personen genutzt worden war und dem Angeklagten deshalb nicht sämtliche Drogenfunde aus der Wohnung zugeordnet werden konnten, fiel das Urteil geringer aus, wie Gerichtssprecher Dr. Kai Wantzen gegenüber Promiflash erklärte. "Es bleibt aber dabei, dass sich geringe Mengen Marihuana in seinem Besitz befunden haben und deshalb ist er hier wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verurteilt worden. Strafschärfend fiel hier besonders ins Gewicht, dass der Angeklagte mehrfach, wenn auch nicht einschlägig, vorbestraft ist und zum Tatzeitpunkt unter laufender Bewährung gestanden hat", schloss er ab.

André Lenthe Fotografie Rapper Maxwell im Amtsgericht Hamburg

André Lenthe Fotografie Musiker Maxwell mit seinem Anwalt Christian Remy in Hamburg

André Lenthe Fotografie Rapper Maxwell mit Kippe und Bargeld



