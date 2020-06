Traurige Nachrichten für alle Fans von Anne Clark. Bekannt wurde die britische Sängerin bereits in den 80er-Jahren in der Post-Punk- und Gothic-Szene. Zu ihren berühmtesten Hits gehören die Songs "Our Darkness" und "Sleeper in Metropolis". Eigentlich wollte die Musikerin dieses Jahr im Herbst in Deutschland auf Tour gehen, nun ist plötzlich alles anders. Bei der 60-Jährigen wurde vor Kurzem Krebs diagnostiziert.

Auf ihrer Facebook-Seite wandte sich Annes Management mit einer Botschaft an die Fans: "Bei Anne wurde Krebs diagnostiziert und sie muss sich bis Ende des Jahres einer umfassenden Behandlung unterziehen." Deshalb sei eine Tour im Herbst 2020 ausgeschlossen: "Mit großem Bedauern müssen wir die Absage der 2020 Visions European Tour von Anne Clark bekannt geben, die auf Oktober/ November dieses Jahres verschoben wurde." Dem Management fiel diese Ankündigung anscheinend alles andere als leicht: "Wir sind unglaublich enttäuscht, dass die Tourdaten abgesagt werden müssen, aber Anne muss sich zu diesem Zeitpunkt ganz auf ihre Genesung konzentrieren", betonte es.

An den Supportern der Künstlerin ging dieser Beitrag natürlich nicht spurlos vorbei. Zahlreiche User der Plattform wünschten der Songwriterin gute Besserung und viel Kraft für die kommende Zeit. "Bleib stark! Erhole dich schnell und pass gut auf dich auf! Das ist das Wichtigste" und "Ich sende dir Liebe. Gute Besserung Anne!", lauteten nur zwei Antworten auf den Post.

MEGA Anne Clark

Facebook / Anne Clark Anne Clark, Sängerin

Facebook / Anne Clark Anne Clark im Tonstudio im August 2019



