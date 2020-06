Nun können die Fans in Gewissheit Abschied nehmen von Fred Willard. Vor einigen Wochen wurde schon bekannt: Der Schauspieler ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Seit den 70er-Jahren stand er vor der Kamera und war vor allem für seine Auftritte in "Mord ist ihr Hobby" und Clueless bekannt. Zuletzt wirkte Willard in der Sitcom Modern Family mit. Eine genaue Todesursache war bisher noch nicht bekannt. Diese soll jetzt aber aus seiner Sterbeurkunde hervorgehen.

Laut dem Dokument, das TMZ vorliegt, ist Fred wegen eines Herzinfarktes ums Leben gekommen: Demnach habe der Komiker einen Herzstillstand erlitten. Als Ursachen werden das Myelodysplastische Syndrom – eine chronische Erkrankung des Knochenmarks – und eine koronare Herzkrankheit aufgeführt. In der Sterbeurkunde soll zudem stehen, dass Fred einst Veteran der US-Streitkräfte war und danach insgesamt 60 Jahre im Unterhaltungsgeschäft tätig. Er soll im Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles beigesetzt werden.

Den Tod bestätigte zuerst seine Tochter Hope und richtete dabei rührende Worte an ihren verstorbenen Vater: "Er war bis zuletzt in Bewegung, arbeitete und machte uns bis zum Ende glücklich. Wir haben ihn so sehr geliebt. Wir werden ihn für immer vermissen." Der TV-Star folgt seiner Frau, die bereits vor zwei Jahren im Alter von 71 Jahren starb.

Getty Images Fred Willard, Schauspieler

Getty Images Fred Willard, "Modern Family"-Star

Getty Images Fred Willard im April 2018



