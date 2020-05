Seine TV-Familie ist in tiefer Trauer! Gestern wurde bekannt, dass Schauspieler Fred Willard im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Seit den 70er Jahren stand er vor der Kamera und spielte in Serienhits wie "Mord ist ihr Hobby", Clueless und "Eine schrecklich nette Familie" mit. Zuletzt war er als Frank Dunphy in der Sitcom Modern Family zu sehen. Seine Co-Stars verabschiedeten sich im Netz nun mit rührenden Worten von dem Verstorbenen!

Zu einem Instagram-Foto, auf dem Fred und sein Serien-Sohn Phil Dunphy, gespielt von Ty Burrell (52), zu sehen sind, schrieb Jesse Tyler Ferguson (44) alias Mitchell Pritchett: "Ich danke dir für all die Jahre, in denen du mich zum Lachen gebracht hast und für deine tollen Rollen. Zu sagen, dass es eine Ehre war, dass du Teil von 'Modern Family' warst, wäre die Untertreibung des Jahres."

Auch Cam-Darsteller Eric Stonestreet (48) verabschiedete sich im Netz von dem 86-Jährigen, ebenfalls mit einem gemeinsamen Bild: "Es war ein Privileg, dass mich der großartige Fred Willard kannte. Ruhe in Frieden. Du warst durch und durch ein lustiger Typ", lauteten seine Zeilen auf Twitter dazu.

Anzeige

Getty Images Fred Willard, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jesse Tyler Ferguson beim Sundance Film Festival 2020

Anzeige

Getty Images Eric Stonestreet in Santa Monica, Dezember 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de