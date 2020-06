Oliver Pocher (42) steht zu seiner spitzen Zunge! Im Laufe seiner Karriere nahm der Comedian schon viele Promi-Kollegen auf den Arm – unter die Gürtellinie zu gehen, ist dabei kein Problem für den Blondschopf. In den vergangenen Monaten knüpfte er sich in seinem Instagram-Format "Pochers Bildschirmkontrolle" vermehrt Influencer vor. Auch hier wurde es ziemlich heftig: So brachte er die Ex-Berlin - Tag & Nacht -Darstellerin Anne Wünsche (28) beispielsweise zum Weinen. Ob Oli seine forsche Art schon mal bereut hat? Nicht wirklich, wie eine jüngste Aussage zeigt...

Im Interview mit dem Playboy betonte Oli jetzt in Bezug auf seine Karriere: "Ich habe fast keine Fehler gemacht." Dazu ergänzte er jedoch: "Es gibt sicherlich ein, zwei Sachen, bei denen man im Nachhinein denkt, hätte man vielleicht nicht so sagen oder machen müssen." In solchen Fällen, würde er sich dann bei der jeweiligen Person entschuldigen. "Aber es gibt nichts, was ich bereue."

"Vor Kurzem hatte ich zum Beispiel Kontakt mit Jörg Kachelmann (61)", verriet der 42-Jährige im Gespräch mit dem Magazin weiter. In der "Oliver Pocher Show" sei er am ersten Prozesstag des Moderators, als Kachelmann verkleidet, in die Tiefgarage gefahren. Dort wurde er durchgewunken und das habe "viel Aufmerksamkeit" gegeben. "Jetzt, zehn Jahre später, hab ich mit Jörg Kachelmann wegen einer Sendung telefoniert und ihm gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich’s noch mal machen würde."

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher im Donald-Trump-Look bei "Deutschland tanzt!" 2016

Anzeige

Matthias Nareyek / Freier Fotograf / Getty Images Oliver Pocher in Berlin, Juli 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de