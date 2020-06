Die Musikwelt trauert um einen seiner talentiertesten Bassisten: Steve Priest ist tot. Der Brite war eines der Gründungsmitglieder von The Sweet. Seit dem Ende der 1960er Jahre feierte die Rockband zahlreiche Erfolge, 1974 landeten sie mit ihrer Platte "Sweet Fanny Adams" sogar auf Platz zwei der deutschen Album-Charts. Doch jetzt machen traurige Schlagzeilen die Runde: Steve ist im Alter von 72 Jahren verstorben.

Das gibt die Band jetzt auf ihrer offiziellen Facebook-Seite bekannt: "Ich bin am Boden zerstört. Steve ist von uns gegangen. Seine Frau und ich hielten Kontakt, und obwohl sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, hätte ich nie mit diesem Moment gerechnet, niemals!", schreibt Andy Scott in dem Statement. Steve sei der beste Bassist gewesen, mit dem er je gespielt habe. Andys Gedanken seien jetzt bei Steves Familie. "Von dem Moment an, als wir im Sommer 1970 zu unserer musikalischen Odyssee aufbrachen, öffnete sich die Welt und die Achterbahnfahrt begann", erinnert sich der Gitarrist.

Der Künstler hinterlässt neben seiner Frau auch seine drei Töchter Lisa, Danielle und Maggie. Nähere Informationen zu Steves Tod sind derzeit nicht bekannt.

Getty Images Stuart Smith und Steve Priest

Getty Images Die Rockband The Sweet

Getty Images Steve Priest, Musiker



