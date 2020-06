Ein kürzlich erschienener Artikel des Tatler-Magazins scheint Herzogin Kate (38) aus der Bahn geworfen zu haben. Darin wurde unter anderem behauptet, dass die Liebste von Prinz William (37) in Arbeit untergehe, seitdem ihr Schwager Prinz Harry (35) und dessen Gattin Herzogin Meghan (38) von ihren royalen Ämtern zurückgetreten sind. Außerdem wurde Kates angeblich zu dünner Körper mit dem von Prinzessin Diana (✝36) verglichen, die jahrelang an Bulimie gelitten hatte. Das war ihr zu viel – Berichten zufolge erwägen Kate und William, das Magazin zu verklagen. Jetzt scheint auch klar, warum die Herzogin von Cambridge so sauer darüber sein könnte: Der Chefredakteur bei Tatler ist ein alter Studienfreund von ihr!

So eine Negativ-Kampagne hätte sie Richard Dennen, unter dessen Leitung das Tatler-Magazin erscheint, sicher nicht zugetraut: Wie The Sun jetzt berichtete, sei die 38-Jährige von dem Artikel so schockiert gewesen, da sie Richard noch von gemeinsam besuchten Vorlesungen zu Kunstgeschichte an der St. Andrews University kenne. Demnach sollen der gebürtige US-Amerikaner und Kate im Jahr 2004 sogar gemeinsam in den Urlaub gefahren sein. Zudem sei der Chefredakteur zu Gast gewesen, als sich seine Kommilitonin und William 2011 das Jawort gegeben haben.

Eine Quelle sagte nun gegenüber der britischen Zeitung, dass die dreifache Mutter sich betrogen fühle: "Es gibt dazu eine Menge unbeantworteter Fragen, zum Beispiel, wer genau gegenüber Tatler solche Dinge über Kate gesagt hat. Ihre echten Freunde würden niemals so über sie reden." Bereits kurz nachdem der betreffende Artikel im Netz erschienen war, veröffentlichte der Kensington-Palast eine Stellungnahme. In der hieß es, dass die Königsfamilie nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden sei, dass das Magazin einen Artikel über Kate plane. Richard wiederum stehe hinter der Autorin des Texts sowie ihren Quellen.

Getty Images Richard Dennen im Mai 2019

Getty Images Herzogin Kate bei einem Gala Dinner in London im März 2020

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im März 2020



