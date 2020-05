Prinz William (37) und seine Frau Herzogin Kate (38) sollen juristisch gegen das britische Tatler-Magazin vorgehen wollen! Am Montag erschien die Titelstory "Catherine the Great" über Kate im Netz und in der Print-Ausgabe der Zeitschrift. Darin kommt die dreifache Mutter alles andere als gut weg. Einerseits wird darin behauptet, dass die 38-Jährige einer Mehrbelastung nach dem Megxit ausgesetzt ist und darüber erbost sein soll. Kurze Zeit später dementierte der Kensington-Palast diese Behauptungen und beschrieb sie als Schwaden von Ungenauigkeiten und falschen Darstellungen. Andererseits ging es um Bemerkungen über ihr Gewicht, und da hört der Spaß für die Königsfamilie endgültig auf: Das Paar soll erwägen, das Magazin zu verklagen.

Mit einer möglichen Klage soll erwirkt werden, dass Tatler den Artikel aus dem Netz entfernt – ein höchst ungewöhnlicher Schritt für William und Kate, wie Daily Mail berichtete. Für Kate besonders verletzende Passagen in dem Stück seien beispielsweise: "Kate ist so besorgniserregend dünn geworden, manche sagen, genau wie Prinzessin Diana (✝36)." Gegenüber dem News-Outlet kommentierte ein Insider jetzt: "Das ist ekelhaft. Es ist sexistisch und frauenverachtend." Die Blaublüter seien zudem nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass der Tatler an dieser Story gearbeitet hat.

Auf das Statement der Königsfamilie antwortete wiederum das Magazin: Der Chefredakteur Richard Dennen stehe demnach hinter den Aussagen und Quellen, die verwendet wurden. "Der Kensington-Palast wusste seit Monaten, dass wir diese Titelstory bringen werden, und wir baten um ein Fotoshooting für das Cover. Dass sie behaupten, davon nichts gewusst zu haben, ist kategorisch falsch", heißt es in der Stellungnahme.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, März 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2020

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William



