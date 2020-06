Katharina Wackernagel (41) spricht Klartext. In ihrer bisher fast 20-jährigen Karriere hat die Schauspielerin in rund 50 Fernsehproduktionen mitgewirkt und in über zehn Kinofilmen mitgespielt. In ihrem Beruf geht sie voll und ganz auf. Auch in Zukunft will sie ihre Karriere weiter stark verfolgen. Den Wunsch, eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen, hat sie nicht. Doch das können viele Menschen nicht nachvollziehen. Die "Stralsund"-Protagonistin muss sich deswegen sogar immer wieder rechtfertigen – und das hat sie mittlerweile satt.

"Es wird von Frauen erwartet, dass sie Kinder kriegen. Selbst von Leuten, die sich als sehr emanzipiert betrachten", erklärte die 41-Jährige im Interview mit T-Online. Als sie Anfang 30 war, sei sie immer häufiger gefragt worden, wann es bei ihr mit dem Nachwuchs so weit sei. "Ich bin dann sehr häufig auf Unverständnis gestoßen, wenn ich gesagt habe, das steht für mich nicht an", verriet Katharina. Ihr Beruf nehme einfach zu viel Raum in ihrem Leben ein. "Eine Zeit lang war es für mich auch unangenehm, dass ich das immer gefragt wurde. Das geht doch eigentlich keinen etwas an", stellte die gebürtige Freiburgerin klar. Frauen sollten nicht in ein Bild gepresst werden, dass sie ohne Kinder nicht vollständig seien.

Katharina habe nie Sehnsucht nach einem eigenen Kind verspürt. "Alle meine drei Brüder haben Kinder und ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem eine Familie habe", schilderte die "Der Baader Meinhof Komplex"-Darstellerin.

Getty Images Katharina Wackernagel im Juli 2014 in Berlin

Getty Images Katharina Wackernagel im Juni 2018 in Berlin

Getty Images Katharina Wackernagel im September 2010 in Berlin



