Glücklicher Single? Das ist die Schauspielerin Katharina Wackernagel (43) allemal! In der Vergangenheit gab die gebürtige Freiburgerin bereits öfter preis, dass sie ohne Partner ein erfülltes Leben führt. Auch den Wunsch nach Kindern hatte die "Tatort"-Darstellerin offenbar nie. Dafür musste sie sich immer wieder rechtfertigen, was sie auf Dauer nervte. Doch wie sieht es eigentlich aktuell in Katharinas Liebesleben aus? Von Dating-Plattformen hält sie sich bisher fern!

Im Interview mit Bunte gab die 43-Jährige einige Details aus ihrem derzeitigen Single-Dasein preis. Um sich vielleicht doch noch einmal neu zu verlieben, hat die Fernsehdarstellerin offenbar schon über Online-Dating nachgedacht – doch getraut habe sie sich bisher noch nicht. "Ich würde wahrscheinlich nie ein Date ausmachen, wenn ich jemanden nur online kennenlernen würde", erzählte sie. Zu verlegen sei sie bisher gewesen, schließe es aber auch nicht gänzlich aus, einen Versuch zu wagen.

Doch wie hat die "Stralsund"-Protagonistin eigentlich ihre Ex-Partner kennengelernt? "Ganz klassisch bei der Arbeit. Mein Ex-Freund ist Ober-Beleuchter, davor war ich mit einem Schauspieler und einem Kameramann zusammen", verriet sie. Das liege vor allem daran, dass sie die meiste Zeit am Set verbringe. Doch auch Bars oder Konzerte seien beliebte Orte, die Katharina zum Flirten nutze.

Getty Images Katharina Wackernagel im Juli 2014 in München

Getty Images Katharina Wackernagel im Juni 2018 in Berlin

Getty Images Katharina Wackernagel im September 2010 in Berlin

