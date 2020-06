Diese Spitze konnte sich Andrea Berg (54) nicht verkneifen! Am Samstag war es endlich soweit: Stefan Mross (44) und Anna-Carina Woitschack (27) gaben sich vor laufenden Kameras in Florian Silbereisens Show "Schlagerlovestory.2020" das Jawort. Die ehemalige DSDS-Kandidatin ist allerdings nicht die erste Frau, die den erfolgreichen Schlagerstar ehelicht, sondern die dritte – das ließ Stefans Kollegin Andrea Berg in der Show nicht unkommentiert!

Neben zahlreichen weiteren Promis wie Daniela Katzenberger (33) und Ross Antony (45) war auch die "Ja ich will"-Interpretin zu Gast bei der großen TV-Hochzeit. Die Schlagerkönigin trällerte auf der Bühne allerdings nicht nur einen Song – sondern scherzte auch über den Bräutigam! Florian sprach sie vor der Trauung auf Stefans Hochzeitspläne an, woraufhin sie neckisch antwortete: "Es gibt zwei gute Sprichwörter in unserem Land: 'Man lernt durch Versuch und Irrtum.' Und das zweite: 'Aller guten Dinge sind drei.'" Sie sei sich aber sicher, dass das Liebesglück des Musikers dieses Mal halte und erklärte auch, warum: "Übung macht den Meister!"

Das erste Mal hatte Stefan 2006 Stefanie Hertel (40) geheiratet, mit welcher er eine gemeinsame Tochter hat – die Ehe mit der Sängerin hatte jedoch nur bis 2012 gehalten. Nur ein Jahr später hatte der "Stark wie zwei"-Interpret dann seiner zweiten Frau Susanne Schmidt einen Ring an den Finger gesteckt. Er und die Blondine trennten sich drei Jahre später – sind allerdings erst seit 2019 offiziell geschieden. Aus ihrer Beziehung gingen eine Tochter und ein Sohn hervor.

ActionPress Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, Sänger

Getty Images Andrea Berg in Berlin 2019

THÜRINGEN PRESS Stefan Mross mit seiner zweiten Ehefrau Susanne im Juni 2015



