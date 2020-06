Große Trauer um die Frau von BBC-Moderator Mark Chapmann: Sara ist gestorben. Das Paar war seit 2000 verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder im Alter von siebzehn, zwölf und sechs Jahren. Sara soll bereits seit Längerem an einer schweren Krankheit gelitten haben. Um welche es sich genau gehandelt hat, ist noch unbekannt. Nun ist sie im Alter von 44 Jahren im Kreise ihrer Familie verstorben.

"Sara starb am 3. Juni. Mark und die Kinder sind absolut am Boden zerstört", berichtete jetzt eine Quelle gegenüber The Sun. "Die Familie war da und es war einfach eine wirklich traurige Situation", fügte der Insider hinzu. Der 46-Jährige äußerte sich noch nicht öffentlich zu dem Tod seiner Frau. Auch auf Twitter war er nicht mehr seit dem 15. Mai aktiv.

Mark präsentiert eine Reihe von Sportprogrammen auf 5 Live, einschließlich des "Monday Night Clubs" und 606. Er arbeitet seit über 15 Jahren als Journalist für Radio und Fernsehen. Oft präsentiert er das Endergebnis von BBC One.

Instagram / markchapmansport Mark Chapmann im August 2018

Getty Images Mark Chapman im August 2014

Instagram / markchapmansport Mark Chapman, BBC-Moderator



