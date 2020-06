Traurige Nachrichten für alle Fans der dänischen Blogger-Szene: Anne Posch ist Ende letzter Woche nach schwerer Krankheit mit nur 29 Jahren verstorben. Vor zwei Jahren wurde bei der Netz-Bekanntheit ein sogenanntes Weichteil-Sarkom, ein bösartiger Tumor an der Wirbelsäule, entdeckt. Ihren Leidensweg und den Kampf gegen die tückische Krankheit dokumentierte die Dänin via Social Media. Wie ihr Ehemann Franz mitteilte, erlag Anne nun ihrer Erkrankung.

Auf dem Instagram-Kanal seiner verstorbenen Frau veröffentlichte Franz ein emotionales Statement. "Es ist schnell zu Ende gegangen, jedoch ruhig und so weit wie möglich schmerzlos. Aber sie hat uns in ihren letzten Stunden gehört und gefühlt", schrieb er. Anne sei behütet in seinem Beisein sowie im Beisein ihrer Mutter und ihrer besten Freundin gestorben. Ihr Familien- und Freundeskreis würde sie sehr vermissen.

Ursprünglich hatten Anne und Franz sich in den Sommermonaten das Ja-Wort geben wollen. Doch der behandelnde Arzt der Bloggerin empfahl Anfang des Jahres, dass sie so schnell wie möglich vor den Traualtar treten sollten, da Anne nicht mehr viel Zeit bleiben würde. So wurden die beiden am 21. März, Annes 29. Geburtstag, zu Mann und Frau.

Instagram / anne.smidt Franz und Anne Posch

Instagram / anne.smidt Anne und Franz Posch

Instagram / anne.smidt Anne Posch, dänische Bloggerin



