Dagi Bee (25) war wieder beim Tätowierer! Eingefleischte Fans der YouTuberin wissen: Sie hat sich in den vergangenen Jahren einige Tattoos stechen lassen. So trägt sie eine Palme unterhalb ihrer rechten Wade, ein Äffchen auf dem rechten Fuß, einen Anker auf dem linken Fuß, einen Papierflieger auf der Rückseite ihres rechten Oberarms, eine große Rose auf der rechten Seite ihrer Taille, ein feines Herz auf ihrem rechten Unterarm sowie den Schriftzug "Bee" auf dem rechten Handgelenk. Jetzt ist ein weiteres Motiv dazugekommen – und es ist Dagis bisher auffälligstes!

Ihre brandneue Körperkunst präsentierte der Webstar nun mit den Worten "Hab' neuen Schmuck" via Instagram. Dagis rechten Unterarm ziert jetzt eine äußerst filigran gestochene, kleine Rose. Das Besondere: Die Blume wurde mit knallroter Tinte gestochen! Dadurch wird das Tattoo zum absoluten Eyecatcher.

Was ihre Community wohl zu dem ausgefallenen Tattoo sagt? "Wie schön! Passt richtig zu dir", schwärmt Influencerin Ana Johnson (26) in den Kommentaren. "Oha, geil", jubelt YouTube-Kollegin Sonny Loops. Wie gefällt euch die rote Rose? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / dagibee/ Dagi Bees neues Tattoo

Instagram / dagibee Dagi Bee im Mai 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee auf den Malediven, 2018



