Was für ein heißer Anblick! Annemarie Carpendale (42) und ihr Mann Wayne (43) gehen bereits seit 2007 gemeinsam durchs Leben und haben ihre Liebe sechs Jahre später bei einer Traumhochzeit auf Ibiza besiegelt. Mittlerweile sind die Moderatorin und der Schauspieler stolze Eltern von Sohnemann Mads, der die beiden ganz schön auf Trab hält. Die "taff"-Moderatorin lässt ihre Follower durch Schnappschüsse an ihrem Familienalltag teilhaben: Jetzt zeigte sich Annie gemeinsam mit ihren Männern auf einem Bild, auf dem sie ihre knackige Kehrseite präsentiert.

Auf dem Instagram-Post posiert das Dreiergespann gekonnt auf einem Traumstrand. Neben der atemberaubenden Kulisse sticht noch ein weiteres Detail ins Auge: Annemaries Po! Ihre kurvige Hinterseite setzt sie mit einem gelben Badeanzug in Szene und zieht so die Aufmerksamkeit auf sich. "Der Ozean ist alles, was ich sein möchte – schön, geheimnisvoll, wild und frei", betitelte sie die eindrucksvolle Aufnahme.

Ihre Fans schienen weniger vom Strand begeistert zu sein, da sie aus dem Staunen über Annemaries Allerwertesten gar nicht mehr herauskamen. "Netter Po, Miss Carpendale! Ihr seid wie immer wunderschön" oder "Endlich mal wieder im Bikini", schwärmten die Fans.

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie, Mads und Wayne Carpendale

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn Mads



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de