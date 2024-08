Das ist Annemarie und Wayne Carpendale bei Erziehung wichtig

Im Mai 2018 durften Wayne (47) und Annemarie Carpendale (46) ihren Sohn Mads (6) auf der Welt willkommen heißen. Im Interview mit RTL verrät das Ehepaar, wer bei ihnen in Sachen Kindererziehung das Sagen hat. Grundsätzlich sei es die oberste Priorität der beiden, dieselben Ziele zu verfolgen. "Das ist sauwichtig. Aber wir sind auch mal locker. Wir sind schon coole Eltern", stellt Annemarie klar und fügt hinzu: "Aber ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man konsequent ist."

Trotz ihrer guten Zusammenarbeit gestehen Wayne und Annemarie, dass es auch bei ihnen hin und wieder zu Unstimmigkeiten kommt, wenn es um Mads geht. "Es gab eine Zeit, da habe ich mein Kind morgens angezogen. Dann kam meine Frau runter, ich mache das Müsli, drehe mich um und mein Kind hatte was ganz anderes an", erzählt Wayne, woraufhin die Taff-Moderatorin entgegnet: "Bei Outfits kenne ich manchmal keine Gnade – das gebe ich ja zu." Mittlerweile habe sich die 46-Jährige angewöhnt, Mads Outfits bereits am Vorabend rauszulegen. "Das macht mir das Leben sehr einfach!", stellt der Sturm der Liebe-Star erfreut fest.

Annemarie und Waynes Liebesgeschichte begann bereits im Jahr 2007. Wie die 46-Jährige gegenüber Bunte offenbarte, funkte es bei ihr und dem Schauspieler jedoch nicht auf Anhieb: "Das war nicht Liebe auf den ersten Blick, keiner von uns dachte da ans Heiraten. Am Anfang war es einfach nur ein netter Flirt." Nach einigen Wochen bemerkte das Moderatorenpaar jedoch, dass sich ihr Verhältnis doch in eine ernstere Richtung entwickelt. Im Jahr 2011 hielt Wayne schließlich um Annemaries Hand an. Zwei Jahre später gaben sich die beiden bei ihrer Traumhochzeit auf Ibiza das Jawort.

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn Mads im März 2023

Instagram / annie_carpendale Wayne, Annemarie und Mads Carpendale im April 2022

