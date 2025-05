Annemarie Carpendale packt über ihr Körperbild aus

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Sendung "taff" hat Annemarie Carpendale (47) offen über Schönheitsideale und den Druck in der Medienwelt gesprochen. Die Moderatorin, die seit zwei Jahrzehnten fester Bestandteil des Formats ist, erklärte in einem Interview mit der Agentur teleschau, wie sie mit körperlichen Veränderungen und Selbstzweifeln umgeht. "Mit über 40 merke ich, dass sich mein Körper verändert", sagte die Mutter eines Sohnes. "Erst heute Morgen habe ich meinen Mädels ein Foto von meinen Schlupflidern geschickt. Jetzt fängt es auch bei mir an. Das beunruhigt mich natürlich", fügte sie hinzu. Auch an ihrer Körpergröße habe sie manchmal zu knabbern, da sie nur 1,60 Meter groß ist.

Um sich weiterhin wohlzufühlen, hat die gebürtige Hannoveranerin einige Strategien entwickelt. Regelmäßige Sporteinheiten, unterstützt durch einen Personal Trainer oder Online-Workouts, helfen ihr dabei, aktiv zu bleiben. Doch Annemarie betonte, dass ihre Motivation nicht Perfektion sei, sondern ein gutes Körpergefühl: "Wahre Schönheit kommt von innen – durch Positivität, Energie und die Art, wie man einen Raum ausfüllt." Auch in den sozialen Medien legt Annemarie Wert auf Authentizität, obwohl sie zugibt, bei ihren Posts mitunter perfektionistisch vorzugehen: "Es kann schon mal passieren, dass ich tagelang nichts poste, weil ich an einem Schnitt oder einem Bild so lange feile, bis es für mich wirklich stimmig ist."

Trotz der gelegentlichen Selbstzweifel zeigt sich Annemarie, die seit 2013 mit Wayne Carpendale (48) verheiratet ist, gerne auf Social Media. Während eines Trips nach Mexiko Ende 2024 begeisterte sie ihre Fans mit ihrem durchtrainierten Körper im Bikini auf Instagram. Dass sie dabei so entspannt und selbstbewusst wirkt, hat wohl vor allem mit ihrer positiven Ausstrahlung zu tun, die sie trotz aller Herausforderungen nach wie vor mühelos versprüht.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, Mexiko, Dezember 2024

Getty Images Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale, Dezember 2024

