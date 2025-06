Annemarie Carpendale vergleicht Sohn mit seinem Opa Howard

Annemarie Carpendale (47) plauderte kürzlich über ihren siebenjährigen Sohn Mads und zog dabei eine überraschende Parallele zu dessen berühmtem Großvater Howard Carpendale (79). Der Schlagerstar und sein Enkel hätten nicht nur eine enge Bindung, sondern seien sich auch charakterlich verblüffend ähnlich. "Mads ist wie Howard – nur in mini. Er singt den ganzen Tag, das liegt ihm offenbar im Blut – und das hat er definitiv nicht von Wayne (48) und mir. Und er liebt Musik", erzählt Annemarie lachend im Interview mit Bunte.

Mads zeigt schon jetzt sein musikalisches Talent und tritt offenbar gern in die Fußstapfen seines Großvaters. Stolz berichtet Wayne von den Fortschritten seines Sohnes an der Gitarre: "Mads spielt Gitarre und hatte jetzt schon zweimal ein Vorspielen. Da merkt man zwar, dass er Lampenfieber hat, aber man sieht ihm auch an, dass er es genießt, vor so einer Menge an Zuschauern zu spielen. Wie 'Babba'. So nennt Mads meinen Vater." Howard selbst ist hingerissen von seinem Enkel. "Er sitzt ja auch bei meinen Konzerten ganz oft in einer der vorderen Reihen und singt viele meiner Lieder mit. Manchmal beobachte ich ihn dabei ganz ungläubig. Er ist ein ganz besonderer Junge, auf den ich sehr stolz bin", schwärmt er gegenüber dem Magazin.

Die musikalische Verbindung ist nicht die einzige Gemeinsamkeit zwischen Mads und Howard. Wayne beschreibt seinen Sohn als "zweihändig", genau wie Howard. Während Howard mit der linken Hand schreibt, aber Sportarten wie Golf oder Tennis mit rechts ausübt, zeigt Mads eine ähnliche Veranlagung. Die Verbindung zwischen den Generationen scheint tief zu sein, und die Familie betont immer wieder, wie wichtig die gemeinsame Zeit für sie ist. Howard, der bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblickt, scheint in seinem Enkel nicht nur sein musikalisches Erbe, sondern auch einen Seelenverwandten gefunden zu haben.

Getty Images / Hannes Magerstaedt, Getty Images / Brian Dowling Annemarie und Howard Carpendale

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn, 2024

Zengel, Dirk / ActionPress Howard Carpendale, Sänger

