Annemarie Carpendale begeistert Fans mit heißem Bikini-Clip

Die meisten Promis zieht es bei den kühlen Temperaturen in Deutschland in wärmere Gebiete. Auch Annemarie Carpendale (47) hat die warme Winterkleidung zu Hause gelassen und verbringt den Winter in Mexiko. Die Moderatorin präsentiert in einem Instagram-Video ihre tolle Figur in einem knappen Bikini mit schwarzen und weißen Streifen. Mit dem heißen Clip bringt die Frau von Wayne Carpendale (47) ihre Fans ordentlich zum Schwitzen!

In der Kommentarspalte tummeln sich einige Komplimente an die Beauty. Ein begeisterter User schwärmt unter dem Instagram-Post: "Diese Figur ist doch unnormal perfekt!" Ein weiterer Fan von Annemarie meint, die 47-Jährige sei die "schönste Frau überhaupt". Ein anderer Kommentar eines beeindruckten Nutzers lautet: "Wow. Unglaublich, wie gut du aussiehst." Zu den vielen Komplimenten ihrer Fans gesellen sich unzählige Herzchen und Flammen-Emojis.

Annemarie stellt gerne ihren fitten Body zur Schau. Anfang des Jahres teilte die Moderatorin Einblicke aus dem Urlaub in Australien mit ihrem Gatten und ihrem Sohn Mads (6). Am Strand posierte die Mutter in einem Bikini in Flieder. Dabei ließ sie ihre atemberaubende Figur aus den verschiedensten Perspektiven ablichten. Bei den hinreißenden Urlaubsaufnahmen kamen natürlich auch ihre Fans nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale im Januar 2024

