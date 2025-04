Das sagt Barbara Schöneberger zum Knutscher mit Annemarie

Barbara Schöneberger (51) und Annemarie Carpendale (47) sorgten Anfang März mit einem unerwarteten Knutschauftritt für Aufsehen. Bei einer Basketball-Partie des FC Bayern gegen die MLP Academics Heidelberg wurden die beiden Moderatorinnen während der Halbzeitpause von der Kiss Cam eingefangen und machten daraufhin spontan mit – vor laufender Kamera tauschten die beiden einen Kuss aus, der für Gesprächsstoff sorgte. Auf Instagram gibt Barbara humorvoll Details preis: "Ich habe Annemarie vorher gefragt, ob sie Lust hat, und dann hat sie richtig die Zunge ausgepackt", verrät sie in dem Video scherzend.

Der Kuss war allerdings kein reiner Zufall – die Aktion war Teil eines Streichs der Show Verstehen Sie Spaß? und zielte auf Annemaries Ehepartner Wayne Carpendale (48) ab. Barbara erklärt dazu, sie sei normalerweise die forsche von beiden, doch Annemarie habe die Situation überraschend ernst genommen. "Noch eine Umdrehung mehr mit der Zunge und ich hätte ihr an die Brust gefasst", witzelt sie in ihrem Statement. Die beiden Moderatoren verstanden sich offenbar blendend in ihrer Rolle.

Während Barbara ihr privates Familienleben meist unter Verschluss hält, sehen Fans sie bei beruflichen Projekten häufig von ihrer ironischen und spontanen Seite. Annemarie hingegen teilt immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit Wayne und ihrem Sohn. Der humorvolle Umgang der beiden Damen zeigt klar: Auch in Sachen Humor und Lockerheit macht den beiden Moderatorinnen so schnell niemand etwas vor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

Anzeige Anzeige

Anzeige