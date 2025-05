Annemarie und Wayne Carpendale parodieren Macron-Klatscher

Diese Parodie erntet viele Lacher im Netz: Annemarie (47) und Wayne Carpendale (48) haben mit einem humorvollen Instagram-Video die Aufmerksamkeit ihrer Follower auf sich gezogen. Die Moderatorin und der Schauspieler nahmen sich ein viel diskutiertes Video des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) und seiner Frau Brigitte (72) zum Anlass, um ihre Kreativität zu zeigen. In dem Originalvideo, aufgenommen bei der Landung in Hanoi, schien Brigitte ihrem Mann ins Gesicht zu schlagen, was für viele Spekulationen sorgte. Das prominente Ehepaar Carpendale entwickelte daraus vier amüsante Theorien über den möglichen Hintergrund.

In einer der Versionen, "Champagner-Chaos", torkelt Annemarie scheinbar angetrunken und landet mit ihrer Hand in Waynes Gesicht. Eine andere Sequenz mit dem Titel "Schuh an – Hirn aus" zeigt sie beim Versuch, einen Schuh anzuziehen, was ebenfalls im Gesichtsgriff endet. Zwei weitere Varianten setzen auf missglückte High-Fives und eine komödiantisch inszenierte erotische Annäherung. Der Kommentar der beiden dazu: "Manchmal ist eine Hand im Bild einfach nur eine Hand im Bild." Die humorvollen Sequenzen begeistern die Fans: Unter den Kommentaren finden sich Aussagen wie "Ich liege unter der Couch vor Lachen" oder "Ich feiere euch total." Das Paar begeistert seine Fans seit Jahren mit dieser Art von Authentizität im turbulenten Showbusiness.

Dass Emmanuel und Brigitte Macron gern albern, ist kein Geheimnis. Der Präsident Frankreichs stellte bereits klar, dass der Vorfall keine tiefere Bedeutung habe und lediglich ein spielerischer Moment zwischen den beiden war. Für Annemarie und Wayne war die Szene jedoch eine Steilvorlage für ihre Parodie. Das Paar, das seit 2007 zusammen ist, ist bekannt für seinen lockeren Umgang miteinander und die Lust an kreativen Social-Media-Ideen. Ihre humorvolle Art zeigt sich nicht nur bei solchen Gelegenheiten, sondern auch immer wieder im fleißig auf Instagram geteilten Familienalltag mit ihrem 2018 geborenen Sohn.

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn Mads im März 2023

Getty Images Emmanuel und Brigitte Macron, Mai 2025

