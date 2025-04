So reagiert Wayne Carpendale auf Annemarie und Barbaras Kuss

Barbara Schöneberger (51) und Annemarie Carpendale (47) haben bei der Show "Verstehen Sie Spaß?" für eine Überraschung gesorgt, die vor allem Schauspieler Wayne Carpendale (48) im Fokus hatte. Vor Tausenden Fans in der Basketballhalle des FC Bayern München spielten die beiden Moderatorinnen der versteckten Kamera einen besonderen Streich: Annemarie und Barbara tauschten vor einer sogenannten Kiss-Cam einen leidenschaftlichen Kuss aus. Die Aktion war so überzeugend, dass selbst Wayne, der als Ziel des Pranks diente, zunächst ungläubig auf die Szene reagierte. Er fasste sich mit erstaunten Augen und offenem Mund an den Kopf und meinte laut Bild: "Das war wohl kein Film-Kuss."

Hinter der Aktion steckte ein klarer Plan: Barbara hatte sich mit Annemarie zusammengetan, um Wayne vorzuführen. Während er glaubte, Sponsoren und Gäste des Basketballspiels zu betreuen, spielte sich das eigentliche Spektakel hinter den Kulissen ab. Annemarie teilte nur zu bereitwillig Barbara und der Produktion mit, dass sie für den Kuss offen sei. Hinterher erklärte Barbara sogar augenzwinkernd, dass Annemarie mit "viel Zunge" gearbeitet habe. "Deine Frau küsst toll", kommentierte sie humorvoll in der Sendung.

Annemarie und Wayne sind seit über zehn Jahren verheiratet – und noch immer wirken sie so verliebt wie am ersten Tag. In einem Interview mit Gala verriet der 48-Jährige im vergangenen Jahr, wie sie ihre Liebe frisch halten – und zwar mit Fremdflirts. "Es hält jung – jeden selbst und auch die Beziehung", erklärte der Schauspieler gegenüber dem Magazin und fügte hinzu, dass das Paar immer wieder versuche, einander zu überraschen: "Wir [...] reisen dem anderen manchmal spontan zur Arbeit hinterher, machen etwas unerwartet Romantisches oder planen einen Pärchenabend."

Getty Images Barbara Schöneberger im September 2024

Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale, August 2024

