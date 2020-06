Der Kunst- und Antiquitätenhändler Fabian Kahl (28) zeigt seine luxuriöse Behausung im thüringischen Ranis. Der 28-Jährige, der durch die Trödelshow Bares für Rares Bekanntheit erlangt hat, lebte bis 2011 in dem Anwesen und war zwischenzeitlich in Leipzig unterwegs. Nun hat es ihn wieder zurück zur Burg verschlagen, die er jetzt aufwändig renoviert und umbaut. Seinem Showkollegen Julian Schmitz-Avila (33) präsentiert er das Schloss Brandenstein per Videocall, den auch seine Fans im Netz zu sehen bekommen!

In dem YouTube-Video wird gleich zu Beginn deutlich, wie luxuriös das Haus ist, allerdings sei einiges zu tun: "Es ist nicht nur wie man sich das vorstellt, Luxus pur, sondern auch Arbeit, weite Wege, alles muss man mit Feueröfen beheizen – und wenn drei Familien hier wohnen, ist natürlich auch immer ein bisschen Chaos", beschreibt Fabian sein Domizil. Dann zeigt er ein mit Fachwerk verziertes Turmzimmer mit schönem Ausblick, das später einmal als Gästezimmer dienen soll. Ein ehemaliger Theatersaal soll zudem zum XXL-Schlafzimmer umgestaltet werden.

Desweiteren befindet sich eine Wohnung in dem Anwesen, die zu einer echten Glamour-Bleibe wird: Durch die 3,80 Meter hohen Decken, Stuck und Portaltüren soll sie irgendwann im Stil der Neorenaissance erscheinen. Doch Fabian hat mit seinem Umzug nach Leipzig nicht nur das Haus, sondern auch viele Erinnerungsstücke zurückgelassen. Als er bei dem Rundgang ein Fossil entdeckt, schwärmt er: "Das ist geil, wenn man hier wieder herkommt und dann immer mal so ein paar Stücke seiner Kindheit entdeckt und sich dann wieder zurückerinnert, wie das damals war."

Anzeige

Instagram / fabiankahl_official Fabian Kahl bei "Bares für Rares"

Anzeige

Instagram / fabiankahl_official Fabian Kahl im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / fabiankahl_official Fabian Kahl, bekannt aus "Bares für Rares"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de