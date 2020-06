Ashley Stock (36) teilt Bilder von der Beerdigung ihrer kleinen Stevie (✝3). Die Tochter der Influencerin war Ende Mai im Alter von drei Jahren wegen eines aggressiven Gehirntumors gestorben. Vor wenigen Tagen verabschiedete sie sich zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen bei einer Trauerfeier von ihrem Familienmitglied. Wie schmerzhaft der Verlust für die vier ist, wird nun auf Fotos deutlich, die an Stevies Grab aufgenommen wurden.

Ashley teilte auf ihrem Instagram-Account mehrere Fotos, auf denen die Familie zusammen am Sarg des verstorbenen Mädchens trauert. Die Gesichter sind schmerzverzerrt, den beiden Jungen laufen die Tränen über das Gesicht. "Ich habe mein Leben und mein Herz um dich und deine Brüder herum aufgebaut, und während die Freude um mich herum noch existiert, fühlt sich ohne dich nichts mehr so an wie früher", fasste die Mutter ihre Trauer bereits in einem früheren Post in Worte.

Ashleys Fans drücken in der Kommentarspalte ihre Anteilnahme aus. "Es geht kein Tag vorbei, an dem ich nicht mehrmals für euch bete. Ich sende euch all meine Liebe", schreibt ein User. Der Anblick der trauernden Familie nimmt auch einen anderen Follower sehr mit: "Ich weine. Deine Söhne lassen mich in Tränen ausbrechen."

Anzeige

Instagram / littlemissmomma Ashley Stock mit ihrer Tochter Stevie

Anzeige

Instagram / littlemissmomma Ashley und Ben Stock mit ihren Kindern Sawyer, Wesley und Stevie

Anzeige

Instagram / littlemissmomma Ashley Stock, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de