Eine Patchworkfamilie, wie sie im Buche steht! Nach der Trennung von seiner Ex-Frau Jennifer Garner (48) scheint Ben Affleck (47) endlich seine Mrs. Right gefunden zu haben. Schon seit einigen Monaten turtelt der Schauspieler mit Kollegin Ana de Armas (32) – mittlerweile ist die Beziehung der zwei so ernst, dass sie bereits seine Kinder kennengelernt hat. Mehr noch: Jetzt geht es für das Paar und die Kids sogar gemeinsam in den Urlaub.

Dem Online-Portal TMZ liegen nun Schnappschüsse vor, wie Ben, Ana und die Kinder einen Privatjet besteigen. Wohin die Reise geht, ist bislang nicht bekannt – aber immerhin hatten sie ordentlich Gepäck am Start. Ebenfalls mit von der Partie: Anas zuckersüßer Hund Elvis, der sich auf dem Weg zum Flugzeug tragen lässt. Ob die Turteltauben ihren Fans noch verraten werden, wo genau sie die Seele baumeln lassen? Bis jetzt herrscht jedenfalls Funkstille auf den Social-Media-Profilen der zwei.

Dass Ana bereits Bens Kinder kennengelernt hat, ist kein Geheimnis. Schon des Öfteren wurden alle zusammen gemeinsam gesehen. Außerdem wird schon eine Weile gemunkelt, dass das verliebte Duo bald den nächsten Schritt wagt und zusammenzieht.

Rachpoot/MEGA Ben Affleck und Ana de Armas

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Ben Affleck und Ana de Armas im April 2020

MEGA Schauspieler Ben Affleck und Schauspielerin Ana de Armas im November 2019



