Ana de Armas äußert sich über Verbindung zu Tom Cruise

Ana de Armas (37) und Tom Cruise (62) haben in den letzten Monaten häufiger für Aufsehen gesorgt, nachdem sie mehrfach zusammen gesichtet wurden. Gerüchte über eine mögliche Romanze oder berufliche Zusammenarbeit machten die Runde, als die beiden unter anderem bei einem Abendessen vor Valentinstag und bei David Beckhams (50) Geburtstagsfeier gemeinsam gesehen wurden. Nun hat Ana, die derzeit ihren Film "From the World of John Wick: Ballerina" bewirbt, die Spekulationen geklärt. Während eines Auftritts bei "Good Morning America" erklärte die Schauspielerin: "Wir arbeiten definitiv an vielen Dingen. Nicht nur an einem, sondern an einigen Projekten mit Doug Liman (59), Christopher McQuarrie und natürlich Tom. Und ich bin so aufgeregt."

Die Projekte scheinen hochkarätig zu werden, da sowohl Doug Liman als auch Christopher McQuarrie in der Vergangenheit wiederholt mit Tom zusammengearbeitet haben. Liman führte unter anderem Regie bei "Edge of Tomorrow" und "American Made", während McQuarrie für mehrere Filme der "Mission: Impossible"-Reihe verantwortlich war. Ein Projekt namens "Deeper", ein übernatürlicher Thriller mit Cruise und unter der Regie von Liman, wurde bereits im Dezember angekündigt. Ana gab jedoch keine weiteren Details preis, um welche Produktionen es sich genau handelt. Interessant ist zudem, dass beide Stars häufiger in London gesichtet wurden, etwa bei einem Spaziergang im Park an Anas Geburtstag und bei gemeinsamen Flügen mit Toms Helikopter.

Privat scheinen Ana und Tom ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen, das sich aus ihrer gemeinsamen Arbeit entwickelt hat. Die gebürtige Kubanerin, die kürzlich Erfolge mit Filmen wie "Blonde" und "Knives Out" feierte, betonte in Interviews stets ihre Begeisterung für ihre verschiedenen Projekte und Kollegen. Tom, der als Actionstar für waghalsige Stunts bekannt ist, dürfte in Ana eine ebenfalls abenteuerlustige Kollegin gefunden haben. Die Schauspielerin beschrieb ihre Rolle in "Ballerina" als körperlich fordernd – eine Eigenschaft, die sie mit der Action-Film-Ikone verbindet. Fans dürfen gespannt sein, in welchen gemeinsamen Projekten man die beiden bald zusammen sehen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Produzent Doug Liman, Schauspieler Tom Cruise und Produzent Erwin Stoff, Juni 2014

Anzeige Anzeige

Instagram / ana_d_armas Ana De Armas zeigt sich auf Instagram mit ihrem Hund und einer Blume im Haar

Anzeige Anzeige