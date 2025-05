Ana de Armas strahlt bei Premiere von "Ballerina" in Berlin

Ana de Armas (37) bringt Hollywood-Glanz nach Berlin. Die Schauspielerin erschien am Montag persönlich zur Deutschland-Premiere ihres neuen Films "Ballerina" im Zoo Palast. Auf dem Red Carpet war sie in einer eleganten, tief ausgeschnittenen Robe ein echter Hingucker. Zudem schien die gebürtige Kubanerin sich in der deutschen Hauptstadt richtig wohlzufühlen: Sie hatte beste Laune und für die Fotografen gab es sogar den ein oder anderen Luftkuss. Auf ihre berühmten Co-Stars musste sie allerdings verzichten: Ana vertrat die Besetzung von "Ballerina" allein. Weitere Darsteller wie Keanu Reeves (60) oder Norman Reedus (56) reisten nicht in die deutsche Hauptstadt.

"Ballerina" ist ein besonderer Kracher für Action-Fans. Der Streifen stammt aus dem Universum von John Wick und der vollständige Titel lautet "From the World of John Wick: Ballerina". Nachvollziehbar, dass John-Wick-Darsteller Keanu im Cast nicht fehlen darf. Die Protagonistin ist aber Eve Macarro, gespielt von Ana. Eve ist eigentlich Tänzerin, doch durch den Tod ihrer Eltern gerät sie schon als Kind unter die Fittiche einer Verbrecherorganisation. In der wird sie mithilfe der strengen Direktorin (Anjelica Huston, 73) zur knallharten Auftragskillerin ausgebildet. Als solche ist sie in der Haupthandlung schließlich bereit, den Mörder ihrer Eltern zu finden und Rache zu üben.

Mit Action-Filmen kennt Ana sich mittlerweile bestens aus. Schon 2017 durfte sie eine tragende Rolle in "Blade Runner 2049" übernehmen. Knapp vier Jahre später kämpfte sie sich den Weg an der Seite von Daniel Craig (57) in James Bond 007: Keine Zeit zu sterben frei. Auch in den vergangenen Jahren füllte die 37-Jährige ihre Filmografie mit actiongeladenen Thrillern wie "The Grey Man" oder der romantischen Action-Komödie "Ghosted" auf. Um Anas Privatleben gibt es seit Längerem ebenfalls Gerüchte, sie habe sich einen echten Actionhelden geangelt. Weil die beiden Filmstars zuletzt viel Zeit miteinander verbrachten, kursierten hartnäckige Dating-Gerüchte. Insider betonten aber bereits, es handle sich einfach nur um eine enge Freundschaft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves und Ana de Armas bei der "Ballerina"-Premiere in London, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ana de Armas bei einer Pressekonferenz in Milan im Februar 2019

Anzeige Anzeige