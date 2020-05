Gehen Ben Affleck (47) und Ana de Armas (32) den nächsten Beziehungsschritt? Im Januar hatte es die ersten Gerüchte gegeben, dass die Schauspieler miteinander anbandeln. Kurz danach waren einige Turtelfotos der beiden aufgetaucht und spätestens mit dem ersten Pärchen-Pic Anfang Mai war es dann endlich offiziell: Die Stars sind einfach unzertrennlich! Sind die Turteltauben nun etwa auch auf der Suche nach einer gemeinsamen Bleibe?

Ben und Ana wurden am vergangenen Mittwoch in Venice, einem Stadtteil von Los Angeles, gesichtet. Gemeinsam schauten sie sich ein Anwesen in der Gegend an, wie Daily Mail berichtet. Die 32-Jährige wurde dabei auch auf dem Balkon des Hauses abgelichtet, während sie sich die Aussicht von da oben ansah. Ob das Pärchen für sich selbst auf der Suche nach einem neuen Heim war oder für jemand anderen, ist aber bisher nicht klar.

Dass ihre Beziehung mittlerweile sehr ernst ist, wurde auch vor wenigen Tagen deutlich: Ana kennt bereits Bens Kinder! Bei einem Spaziergang in der kalifornischen Großstadt waren sie zusammen mit seinen drei Kids Violet (14), Seraphina (11) und Samuel (8), die er zusammen mit Ex Jennifer Garner (48) hat, unterwegs.

Snorlax / MEGA Ben Affleck und Ana de Armas im März 2020

MEGA Ben Affleck mit seiner Freundin Ana de Armas und den Hunden im April 2020

MEGA Ana de Armas und Ben Affleck mit seinen Kindern im Mai 2020 in Los Angeles



