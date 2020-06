Cedric Beidinger lüftet ein Geheimnis! Das Fitnessmodel nahm an der diesjährigen Staffel der Realityshow Big Brother teil. In vielen Folgen landete er auf der Abschussliste und musste zittern. Im Finale kam dann aber die große Wende: Der 26-Jährige konnte die Zuschauer von sich überzeugen und zog an Mitbewohnerin Gina vorbei – und war selbst total überrascht. Nun verriet er im Gespräch mit Promiflash, was er mit der Siegerprämie anstellen will.

"Einen Teil des Geldes werde ich in die Altersvorsorge stecken und in eine Immobilie investieren", enthüllte Cedric nun gegenüber Promiflash. Zusätzlich sollen aber auch andere von seinem Gewinn profitieren: "Den anderen Teil des Geldes werde ich an verschiedene Organisationen in Mainz spenden, zum Beispiel an die Kinderkrebshilfe und das Deutsche Rote Kreuz", gab er preis. Sobald der Rheinland-Pfälzer das umgesetzt habe, wolle er noch mal genau bekannt geben, an wen und wie viel er gespendet habe.

Durch seinen Sieg bei "Big Brother" konnte der Muckimann aber nicht nur 100.000 Euro, sondern auch einige Follower gewinnen. "Ich habe damit nie gerechnet", erklärte er verblüfft. Mittlerweile hat Cedric bei Instagram über 61.000 Abonnenten. Für ihn sei das einfach nur krass. "Es ist unglaublich, was man für eine starke Community da draußen hat", betonte der Hottie.

Cedric Beidinger im Finale von "Big Brother"

Cedric Beidinger zum Finale von "Big Brother"

Cedric Beidinger im Finale von "Big Brother"



