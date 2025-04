Neues Reality-TV-Format "Make me famous" startet schon bald

Wer in den sozialen Medien erfolgreich werden möchte, braucht eine große Reichweite. Wie praktisch, dass es für Newcomer nun eine TV-Show gibt, die kleinen Creatorn hilft, ihre Reichweite maximal zu steigern. Am kommenden Montag, den 7. April, startet auf Joyn die neue Realityshow "Make me famous", bei der sich alles um die Welt der sozialen Medien und den Kampf um Follower dreht. In der Show ziehen vier bekannte Social-Media-Influencer mit jeweils einem Nachwuchstalent in eine Content-Villa ein, um deren Karrieren auf die nächste Stufe zu heben. Mit dabei sind Can Günaydi, Dennis Felber (25), Gina Beckmann (24) und Xenia Tsilikova, die ihre Expertise aus den Bereichen Mode, Fitness und Lifestyle gezielt einsetzen, um ihre Schützlinge in den darauffolgenden acht Wochen zu coachen.

Die vier Coaches decken mit ihren Expertisen folgende Bereiche ab: Can Günaydi begeistert über 488.000 Follower auf YouTube mit Eleganz und Glamour aus der Mode- und Beauty-Welt. Fitnesstrainer Dennis Felber motiviert mehr als 132.000 Instagram-Follower mit seinen Tipps rund um Sport und Muskelaufbau. Gina Beckmann ist auf Entertainment und Lifestyle spezialisiert und erreicht rund 96.000 Fans mit humorvollen und ehrlichen Beiträgen. Xenia Tsilikova, die durch ihre Teilnahme bei GNTM bekannt wurde, zeigt ihren mehr als 73.000 Followern auf Instagram starke Looks und inspiriert diese mit Body Positivity und Selbstbewusstsein. Die Show wird mit insgesamt 60 Folgen täglich auf dem Streamingdienst zu sehen sein.

Die von Janus Productions realisierte Show verspricht einen spannenden Einblick in die Welt der Social-Media-Profis und -Newcomer. Hinter den glamourösen Posts steckt oft harte Arbeit: Vor allem in einer so schnelllebigen und stark umkämpften Branche wie den sozialen Medien bedeutet Relevanz ständige Innovation. Can, Dennis, Gina und Xenia gehören zu den erfolgreichen Persönlichkeiten, die diese Welt prägen und ihre Erfahrungen jetzt weitergeben.

"Make me famous" – 60 Folgen, ab Montag, 7. April 2025, täglich kostenlos auf Joyn.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Realitystar

RTL / Markus Hertrich Dennis Felber, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer 2023

