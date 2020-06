Diese beiden verdrehen den Sing meinen Song-Zuschauern die Köpfe! Die aktuelle Staffel des beliebten Tauschkonzerts begeistert aktuell ein Millionen-Publikum. Besonders die bewegende "80 Millionen"-Performance von MoTrip (32) und die tränenreiche "Embryo"-Darbietung von Paddy Kelly (42) sorgten für große Schlagzeilen. Doch auch die Verbindung zweier Künstler erregt jetzt erneut die Aufmerksamkeit der Bewunderer: Für sie sind Nico Santos (27) und Lea (27) das absolute Traumpaar!

In der aktuellsten Folge des Formats ließen die beiden Musiker die Herzen der Fans höher schlagen: Schon vor seinem Auftritt schwärmte Nico nämlich in den höchsten Tönen von der Blondine. "Ich bin ein Fan seit der ersten Stunde!", erklärte der "Rooftops"-Interpret. Und auch während die "Leiser"-Sängerin später auf der Bühne stand, konnte er seine Augen kaum von ihr lassen – die Twitter-Community war davon begeistert: "Also Nico ist definitiv ein Lea-Fanboy!", schrieb ein User, ein anderer kommentierte: "Wartet... Nico und Lea wären voll das süße Pärchen!"

Doch läuft zwischen den beiden Songwritern wirklich mehr? Nein – das versicherte Lea bereits vor einigen Wochen: "Wir sind nur gute Freunde. Also an alle Mädels da draußen: Keine Sorge!" Das dürfte auch Nico bestätigen: Der Frauenschwarm ist schließlich schon länger vergeben.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Paddy Kelly, Ilse DeLange, MoTrip, Lea, Max Giesinger, Jan Plewka und Nico Santos

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Lea und Nico Santos bei "Sing meinen Song"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Nico Santos, Teilnehmer bei "Sing meinen Song" 2020

Sind Lea und Nico für euch auch ein Traumpaar? Ja, absolut. So süß! Eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de