"Sing meinen Song": Ein Herzensprojekt für die Fanta Vier

Ein ganz besonderer Abend bei Sing meinen Song: Die Fantastischen Vier sind als besondere Gäste in der beliebten Musikshow mit dabei. In der kommenden Folge geben Smudo (57), Michael Beck, Thomas D. (56) und Andreas Rieke (57) ihre Songs in die Hände von Kolleginnen und Kollegen wie Michael Patrick Kelly, Madeline Juno (29), Mieze Katz (46), Bosse, FiNCH und Boki. Die Sängerinnen und Sänger interpretieren Hits der deutschen Hip-Hop-Legenden auf ihre Weise und sorgen damit für Überraschungsmomente und ganz persönliche Emotionen. Der Auftritt der Kultband ist für Smudo etwas ganz Besonderes. Im Interview mit RTL beschreibt er die Erfahrung als "emotional" und spricht von einer "absolut abgefahrenen Arbeitsstelle!".

Nach fünf Jahren Pause meldeten sich Die Fantastischen Vier im Frühjahr 2024 mit ihrem elften Studioalbum zurück. Ihr neues Werk "Longplayer" präsentierten sie auf zahlreichen Festivals, was vor allem Thomas D. begeisterte. Im Gespräch mit RTL verriet er mit einem Augenzwinkern: "Das Schönste an diesem Festivalsommer ist, dass wir das letzte Mal diese Setliste gespielt haben. Es ist endlich vorbei." In der Sendung werden nun alte sowie neue Songs der Band von einer ganz anderen Seite gezeigt – neu interpretiert von Künstlerinnen und Künstlern, die selbst schon lange im Musikgeschäft sind. Dass dabei jede Menge Gefühle aufkommen, zeigt Smudo im Interview: Für ihn war der Abend eine echte Achterbahnfahrt.

Die vier Stuttgarter haben seit den frühen 90ern den deutschen Hip-Hop geprägt wie kaum eine andere Formation. Ihre Songs wurden zum Soundtrack einer ganzen Generation und haben bis heute Kultstatus. Privat sieht es bei den Bandmitgliedern inzwischen deutlich ruhiger aus als zu den wilden Anfangstagen. Smudo etwa spricht im Interview offen über die Herausforderungen der Elternschaft: "Eltern zu sein ist ein abgefucktes Ding!" Die Musiker verbindet trotz individueller Vorlieben und Lebensentwürfe eine echte Freundschaft, die seit mehr als 35 Jahren hält – eine Seltenheit im Showbusiness. Wer von den Künstlern mit seiner eigenen Version eines "Fanta Vier"-Hits am meisten überzeugt, wird auch für die vier Bandmitglieder eine spannende Erfahrung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Fantastischen Vier im November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Andreas Rieke, Thomas D., Michi Beck und Smudo von Die Fantastischen Vier

Anzeige Anzeige

Anzeige