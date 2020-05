Nico Santos (27) ist frisch verliebt! Erst vor Kurzem gab der Sänger bekannt, dass er sich zu Beginn des Jahres nach vier Jahren Beziehung von seiner Freundin Leonie getrennt hat. Der "Play With Fire"-Interpret erklärte, dass es keine leichte Entscheidung war, am Ende jedoch die beste für beide. Inzwischen scheint der Trennungsschmerz bei ihm allerdings komplett verflogen zu sein: Nico ist wieder vergeben – und schwärmt sogar schon von einer gemeinsamen Zukunft!

Im Instagram-Livestream mit dem Vox-Starmagazin "Prominent" verriet der 27-Jährige, dass er wieder in festen Händen sei. Wer genau die Glückliche ist, wollte er jedoch nicht erzählen. Zwischen den beiden scheint es aber schon ziemlich ernst zu sein: In der Nico-Santos-Story erklärte er der Moderatorin Annie Hoffmann (36), dass er bald Kinder haben möchte: "Ich muss gar nicht mehr so lange warten, wie mein Papa mit 48... Das kann schon die nächsten Jahre kommen." Er könne sich gut vorstellen, seine Zukunft in einem Haus auf Mallorca mit einer Frau, zwei Kindern und zwei Hunden zu verbringen.

Aktuell ist der gebürtige Bremer bei Sing meinen Song zu sehen. Einige Fans vermuteten, dass es dort zwischen ihm und der Sängerin Lea (27) gefunkt hat. Doch die "Leiser"-Interpretin machte klar: "Wir sind nur gute Freunde." Die Sängerin performte in der Sendung seinen Hit "Walk In Your Shoes" so emotional, dass ihm sogar die Tränen kamen.

